Mourinho contro il VAR, su Instagram rispolvera un ‘classico’ [FOTO]

Un deludente pareggio interno per il Tottenham di José Mourinho contro il Newcastle. Decisivo un penalty assegnato ai Magpies in pieno recupero: minuto 95, colpo di testa di Carroll e braccio di Dier, girato di schiena. Un fallo dubbio, ma che il VAR ha confermato dopo 3 minuti di attesa. Wilson non sbaglia dagli undici metri ed è 1-1. Mourinho non protesta, ma raggiunge anticipatamente gli spogliatoi, senza aspettare la fine della partita. Davanti ai giornalisti, Mourinho è tornato, a modo suo, sull’accaduto: “Li abbiamo tenuti lontani dall’area nel secondo tempo e sappiamo che zona pericolosa sia. Ogni area è 16 metri, ma quella del Tottenham è speciale. Ma non ne voglio parlare, perché se devo dare dei soldi in beneficenza preferisco non darli alla FA”.

Qualche ora dopo lo Special One ha pubblicato una foto su Instagram, rispolverando un suo ‘classico’: il famoso gesto delle manette in Inter-Sampdoria, con i nerazzurri in 9 dopo le espulsioni di Cordoba e Samuel. “Una foto di 10 anni fa”, ha scritto il tecnico portoghese. Immagine scelta, come sempre, non a caso.