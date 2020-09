Si sta per decidere il futuro di Alessandro Florenzi e la destinazione è assolutamente a sorpresa. Dopo l’esperienza al Valencia, il terzino italiano si prepara per un’altra avventura all’estero, è vicinissimo al trasferimento al Psg. Il club francese ha raggiunto l’accordo con la Roma per un prestito con diritto di riscatto, il calciatore proverà a dare il suo contributo in campionato e Champions League.

Sembrava quasi certa una chance in Serie A, con l’obiettivo di rilanciarsi dopo l’ultima stagione altalenante. Tantissime le trattative con club del massimo torneo italiano che non hanno avuto esito positivo, poi l’inserimento del Psg con Florenzi che ha accettato con grande entusiasmo. L’ufficialità dovrebbe arrivare a breve.