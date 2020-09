“Sospensione Serie A dopo i positivi al Genoa?” Spadafora risponde così

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è stato intercettato da alcuni giornalisti fuori da Montecitorio e ha risposto alle domande legate ad una possibile sospensione del campionato di Serie A dopo i 14 positivi al Covid del Genoa, che rischiano di allargare il focolaio anche ad altre squadre. “Stop al campionato dopo i casi di positività del Genoa? Non credo, non siamo ancora in queste condizioni – le parole di Spadafora – Questa situazione mi preoccupa molto, adesso sentirò il presidente Dal Pino e il presidente Gravina”.