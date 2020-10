Calciatore del Milan nel caos, gestaccio nel derby: rischia la squalifica!

Il derby ha regalato grosse emozioni, altra prova di forza del Milan che ha vinto il derby con il risultato di 1-2. L’Inter ha dovuto fare i conti con qualche assenza di troppo dopo la positività al Coronavirus di alcuni calciatori, Pioli invece ha recuperato Zlatan Ibrahimovic, lo svedese è stato decisivo con una doppietta.

Nel frattempo un calciatore del Milan è finito nella bufera: stiamo parlando di Davide Calabria. Il terzino rossonero ha alzato il dito medio al termine della partita, durante i festeggiamenti per i 3 punti conquistati. I tifosi dell’Inter hanno protestato per l’episodio e chiedono a gran voce la squalifica. Attesa per la decisione del giudice sportivo, prevista per la giornata di domani.