Genoa, l’esito dei nuovi tamponi ed i retroscena di Zappacosta

“Il Genoa Cfc comunica che i controlli medici effettuati oggi (in data 06/10/2020) non hanno evidenziato nuove positività al Covid-19 tra giocatori del team e componenti lo staff”. Buone notizie in casa Genoa, come conferma il comunicato ufficiale del club rossoblu non sono state riscontrate altre positività al Coronavirus.

Un calciatore risultato positivo è Zappacosta, intervistato all’Equipe ha affermato: “Sarebbe potuto accadere in qualsiasi club, i rischi sono alti, bisogna riflettere e trovare soluzioni. E’ cominciato con Mattia Perin, il giorno prima di avere sintomi era negativo. Poi non appena è stato trovato positivo è finito in isolamento. Il problema è che il giorno in cui il tampone era positivo, era già contagioso e aveva contaminato già qualcuno in spogliatoio. E da lì è iniziato tutto. Ma i tamponi successivi fatti agli altri giocatori erano negativi, anche se molti di noi eravamo già contagiati, me incluso. Ma non avevamo scelta, dovevamo comunque andare a Napoli visto che la partita era stata confermata”.

“La preparazione della partita è stata complicata. Abbiamo fatto i tamponi all’una di notte, preso l’aereo il giorno della partita, dopo aver dormito poco e male. Io non mi sentivo bene, non avevo la febbre ma non stavo bene. E poi la partita è stata difficile anche perché il Napoli in più è forte. Facevamo test ogni tre giorni e un prelievo sierologico a settimana. Il problema è che il lunedì puoi essere negativo, fai il test martedì, giovedì ti scoprono positivo e nel frattempo hai passato due giorni in spogliatoio, magari da asintomatico. E i tamponi non sono così precisi. Poteva capitare in qualsiasi squadra, come con Ibrahimovic al Milan che però non ha contaminato nessuno, magari la carica virale di Perin era solo più forte”.