Pjanic deludente con il Barcellona: il ‘sospetto’ sull’ex Juventus

Juventus e Barcellona hanno concluso uno scambio un pò a sorpresa: Arthur per Pjanic. L’impatto dei due calciatori con le nuove maglie non è stato entusiasmante, particolarmente deludente il rendimento del bosniaco. Il calciatore è sembrato nettamente in ritardo rispetto ai compagni, al momento lavora ad un ritmo inferiore e non paragonabile al resto della squadra. L’aver contratto il Coronavirus rappresenta un fattore che l’ha obbligato a fermarsi per qualche settimana, ma secondo quanto circola dalla Spagna c’è anche il sospetto che Pjanic si sia lasciato andare un pò troppo in estate con un atteggiamento non proprio da professionista. I blaugrana si aspettano delle risposte nel breve periodo e valuteranno meglio la situazione nelle prossime settimane.