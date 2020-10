Scandalo calcioscommesse, calciatore allontanato dal ritiro della Nazionale!

Continua a tenere banco lo scandalo calcioscommesse legato al mondo del pallone, adesso si preannunciano pesanti conseguenze. Arrivano aggiornamenti sull’allontanamento di Kieran Trippier dal ritiro della Nazionale inglese. Come riporta il ‘The Sun’ il calciatore dell’Atletico Madrid sarebbe stato mandato a casa dopo l’apertura di un procedimento da parte della Football Association. Il caso riguarda una sua presunta condotta irregolare nell’estate 2019. Secondo quanto si legge, il giocatore sarebbe coinvolto in un giro di scommesse. Trippier avrebbe scommesso sul suo addio al Tottenham e sulla firma per l’Atletico Madrid. Il precedente di Sturridge non fa ben sperare, il calciatore attualmente svincolato fu scoperto e squalificato per 4 mesi.