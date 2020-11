Cruciani durissimo sulla morte di Maradona: “non si piange un cocainomane”

Continuano ad arrivare pesantissime dichiarazioni dopo la morte di Diego Armando Maradona. Dopo quelle dell’ex tronista Marco Cartasegna ha parlato anche Giuseppe Cruciani, presentatore del programma ‘La Zanzara’, in onda su Radio 24.

“Il Covid adesso è meno grave della morte di Maradona. All’improvviso la morte di Maradona surclassa il Covid come importanza mondiale. Ma dai, ma non ce ne frega un cazzo, sveliamo tutto, tu prima hai detto ‘perché emozionarsi così tanto per la morte di una singola persona? Muoiono 700/800mila persone al giorno, perché stracciarsi le vesti?’, me lo hai detto tu, ‘era anche un cocainomane’, mi hai detto tu ‘non si può piangere un cocainomane‘. A Napoli non gliene frega un cazzo della pandemia. Immagino gente in lacrime, ma a me non me ne frega nulla”.