INFORTUNIO OSIMHEN – Il Napoli è in ansia per le condizioni dell’attaccante Osimhen, il calciatore ha riportato un infortunio nella partita con la Nazionale nigeriana e sicuramente salterà le prossime partite in Serie A. Il giocatore ha lasciato da poco Villa Stuart, sono stati effettuati tutti gli accertamenti del caso. Secondo le prime indiscrezioni sarebbe stata confermata la lussazione della spalla destra. Osimhen non ha bisogno di intervento chirurgico ma dovrà osservare un periodo di riposo. Quasi certamente non potrà scendere in campo per le partite contro Milan e Rijeka, dubbi per il big match contro la Roma. In basso il video con le immagini del calciatore.