Infortunio Ribery, piove sul bagnato in casa Fiorentina: out anche l’ex Bayern Monaco

INFORTUNIO RIBERY – Piove sul bagnato in casa Fiorentina nella partita del campionato di Serie A. I viola sono in campo contro il Benevento, l’esordio in panchina di Cesare Prandelli non è stato entusiasmante, la squadra sembra molto lenta e mai pericolosa. Tanti infortuni e di calciatori fondamentali: nel riscaldamento si è fermato Bonaventura, poi problema muscolare anche per Ribery. L’ex Bayern Monaco è stato costretto al cambio, al suo posto è entrato Saponara. Le condizioni del calciatore verranno valutate nelle prossime ore, ma c’è preoccupazione in vista delle prossime partite.