Nuovi aggiornamenti sulla lite tra Gasperini ed il Papu Gomez. L’Atalanta è reduce dall’entusiasmante vittoria contro la Fiorentina, i nerazzurri sono protagonisti di un’altra strepitosa stagione sia in campionato che in Champions League. In Europa hanno staccato il pass per gli ottavi di finale, mentre in Serie A possono tranquillamente chiudere la stagione al quarto posto. Il club deve però fare i conti con problemi di spogliatoio ed è un vero peccato considerando le potenzialità della squadra. Tutto è nato dalla lite tra Gasperini e Gomez nell’intervallo della partita contro il Midtjylland, sarebbero volate parole grosse e non solo.

Il post di Papu Gomez

Nel frattempo il Papu Gomez ha deciso di uscire allo scoperto con una storia pubblicata sul profilo Instagram. “Cari tifosi atalantini, vi scrivo qua perché non ho nessun modo di difendermi e di parlare con voi. Solo volevo dirvi, che quando me ne andrò si saprà la verità di tutto. Voi mi conoscete e sapete la persona che sono. Vi voglio bene, il vostro capitano”. L’addio è dunque praticamente certo con tante squadre pronte a fare follie per l’argentino. Al termine di questa brutta vicenda Gomez metterà tutti a conoscenza della sua versione.