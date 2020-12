L’Atalanta deve fare i conti con il caso Papu Gomez ed avrebbe individuato in Boga un possibile sostituto. L’argentino è ormai fuori rosa dal club nerazzurro, tutto è nato dalla pesantissima lite nello spogliatoio con l’allenatore Gasperini. I rapporti hanno raggiunto i minimi storici, l’argentino ha giocato sempre di meno fino alle esclusioni delle ultime due partite. Gomez è finito sul mercato, sono state avviate alcune trattative con club italiani ed, a sorpresa, anche il Siviglia si è messo in fila per assicurarsi le prestazioni del calciatore.

L’Atalanta su Boga

L’Atalanta avrebbe individuato un possibile sostituto del Papu Gomez: si tratta di Jeremie Boga, calciatore ivoriano con cittadinanza francese del Sassuolo. Si tratta di un vecchio pallino del club nerazzurro, l’ex Rennes è ormai da diverso tempo un obiettivo dell’Atalanta e sarebbe disposta anche a fare follie per assicurarsi le prestazioni del calciatore. La trattativa si preannuncia però in salita, soprattutto per la finestra di gennaio, i neroverdi non hanno intenzione di provarsi di un calciatore fondamentale. Più facile convincere il Sassuolo nella prossima stagione.