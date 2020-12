Si è conclusa la fase a gironi di Europa League, il tabellone è completo in attesa dei sedicesimi di finale, parteciperanno anche le squadre retrocesse dalla Champions League. Nelle teste di serie troviamo tutti e tre i club italiani: si tratta di Milan, Napoli e Roma. In questa fascia fanno parte anche Ajax, Arsenal e Leverkusen. Molto pericoloso ovviamente il Manchester United, in forma anche due squadre inglesi come il Leicester ed il Tottenham.

Nella seconda fascia troviamo squadre sicuramente pericolose, tra queste: Benfica, Salisburgo, Lille, Dinamo Kiev e Real Sociedad.

TESTE DI SERIE

Ajax (Olanda)

Arsenal (Inghilterra)

Bayer Leverkusen (Germania)

Club Brugge (Belgio)

Dinamo Zagabria (Croazia)

Hoffenheim (Germania)

Leicester (Inghilterra)

Manchester United (Inghilterra)

Milan (Italia)

Napoli (Italia)

Psv Eindhoven (Olanda)

Rangers Glasgow (Scozia)

Roma (Italia)

Shakhtar Donetsk (Ucraina)

Tottenham (Inghilterra)

Villarreal (Spagna)

NON TESTE DI SERIE

Anversa (Belgio)

Benfica (Portogallo)

Braga (Portogallo)

Dinamo Kiev (Ucraina)

Granada (Spagna)

Krasnodar (Russia)

Lille (Francia)

Maccabi Tel Aviv (Israele)

Molde (Norvegia)

Olympiacos (Grecia)

Real Sociedad (Spagna)

Salisburgo (Austria)

Slavia Praga (Repubblica Ceca)

Stella Rossa (Serbia)

Wolfsberger (Austria)

Young Boys (Svizzera)