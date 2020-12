La notizia era nell’aria, ma adesso è arrivata l’ufficialità: Rolando Maran non è più l’allenatore del Genoa. Il tecnico paga la brutta sconfitta sul campo del Benevento, ma soprattutto il rendimento deludente da inizio stagione. In 13 partite ha conquistato appena 7 punti frutto di 1 vittoria, 4 pareggi e ben 8 sconfitte, il rendimento è stato assolutamente da retrocessione diretta. La situazione di classifica è deludente, il distacco dalla zona salvezza è già di 4 punti, ma soprattutto le brutte prestazioni hanno spinto il presidente Preziosi all’esonero.

Esonerato Maran, il comunicato del Genoa

Il Genoa ha comunicato l’esonero di Maran con un comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club: “Il Genoa Cfc comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico Rolando Maran. La Società ringrazia l’allenatore e il suo staff per l’impegno dimostrato”. Al suo posto è stato scelto Ballardini, l’ex Palermo tornerà in panchina per la quarta volta e la missione sarà quella di conquistare la salvezza.