Il gol di Paulo Dybala sblocca la partita della Juventus nella gara del campionato di Serie A contro il Genoa. I bianconeri sono in campo per la gara del campionato di Serie A e sono chiamati a rispondere alle vittorie degli avversari, soprattutto Inter e Napoli.

Il primo tempo non regala moltissime emozioni dal punto di vista realizzativo e si va all’intervallo sul punteggio di 0-0. Nella ripresa gli ospiti entrano in campo con la giusta volontà e trovano il gol del vantaggio, il marcatore è proprio Paulo Dybala, la Joya si sblocca con un’ottima azione personale. Pochi minuti ed arriva il pareggio dell’ex Sturaro. In basso il video con il gol del vantaggio bianconero.