Atalanta da impazzire nella partita del campionato di Serie A contro il Benevento, terza vittoria consecutiva per la squadra nerazzurra che torna pienamente in corsa anche per la corsa scudetto. I momenti di tensione sono ormai alle spalle, ma soprattutto il periodo poco entusiasmante dal punto di vista tecnico, adesso la squadra è tornata a correre e gioca probabilmente il calcio più bello in Italia. L’Atalanta ha dovuto fare i conti con il caso Papu Gomez, dopo la lite con Gasperini l’argentino è stato utilizzato sempre di meno, fino all’esclusione. Adesso è sul mercato e dovrebbe cambiare maglia a stretto giro di posta.

Gasperini sul Papu Gomez

Il tecnico Gasperini ha parlato dei momenti di tensione ai microfoni di Sky Sport, è stato affrontato anche l’argomento del Papu Gomez.

“Abbiamo vissuto grandi momenti anche con lui, la sua esclusione è una scelta dettata dal fatto che avevo bisogno di trovare un altro tipo di squadra, perché in quel momento stavamo soffrendo. E’ stato solo un motivo tecnico, dato che il centrocampo soffriva e volevo aiutare più De Roon e Freuler. Una cosa che abbiamo sempre fatto ma ad un certo punto però non è stata più accettata. Lui non si è adattato”.