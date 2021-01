Le trattative di calciomercato entrano sempre più nel vivo, le squadre del campionato di Serie A si muovono per la seconda parte di stagione con l’obiettivo di cambiare passo. Aggiornamenti clamorosi che riguardano anche il calcio estero, soprattutto il prossimo mercato dovrebbe regalare emozioni.

SERGIO RAMOS – Clamoroso aggiornamento che riguarda il difensore Sergio Ramos, il calciatore avrebbe deciso di lasciare il Real Madrid. Secondo quanto riporta ‘El Chiringuito’, lo spagnolo ha parlato faccia a faccia con Florentino Perez, la volontà è quella di non rinnovare il contratto. L’obiettivo del calciatore sarebbe quello di trasferirsi al Psg, i francesi hanno intenzione di chiudere per il difensore e per Messi in attacco.

SCAMBIO JUVENTUS-ATALANTA – Sono giorni caldi per decidere il futuro del Papu Gomez, l’argentino è in uscita dall’Atalanta. Nelle ultime ore inserimento della Juventus, si sta lavorando ad uno scambio con Bernardeschi. La trattativa non è ancora partita ufficialmente, ma i prossimi giorni saranno decisivi. Sempre i bianconeri pensano ad un ritorno clamoroso, quello di Fabio Quagliarella per l’attacco.

INTER – Colpo di scena per l’attacco del club nerazzurro. Si sta pensando ad un’occasione low-cost, si tratta di Eder. Il calciatore è pronto a lasciare la Cina ed è molto stimato da Antonio Conte, sarebbe una soluzione interessante per far rifiatare gli attaccanti titolari. Sul fronte uscite si sta lavorando all’addio di Eriksen, sondaggi in Olanda e Inghilterra.

Calciomercato, le mosse delle squadre in lotta per la salvezza

TORINO – Il club granata è alla ricerca di rinforzi per risollevarsi in classifica e raggiungere la salvezza. I granata pensano ad una doppia operazione con la Fiorentina, nel mirino il centrocampista Duncan e l’attaccante Kouame.

VALZAR ATTACCANTI – Fiorentina e Parma sono pronte a cambiare in attacco. Il club viola lavora per Caicedo e Piatek, mentre Cutrone potrebbe trasferirsi al Parma.