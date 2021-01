Si gioca la giornata della Befana valida per la 16ª giornata del campionato di Serie A e tornano i pronostici della redazione di CalcioWeb, la stagione entra sempre più nel vivo e soprattutto la corsa per lo scudetto è bellissima con tante squadre coinvolte. Nel lunch match interessante Cagliari-Benevento, alle 15 trasferta insidiosa per l’Inter che dovrà vedersela con la Sampdoria. Stesso discorso per la Roma contro il Crotone, promette spettacolo anche Lazio-Fiorentina. Alle 18 in campo il Napoli, la squadra di Gattuso non può permettersi passi falsi con lo Spezia, chiude il big match tra Milan e Juventus, partita che non ha bisogno di presentazioni.

I pronostici di Serie A, 16ª giornata

ATALANTA-PARMA OVER – Come al solito si preannunciano tanti gol, è sempre così quando gioca la squadra di Gasperini. Gli ospiti sono in grossa difficoltà e hanno bisogno di una reazione, difficile contro un avversario fortissimo.

CROTONE-ROMA X2 – L’11 di Fonseca è superiore dal punto di vista tecnico, ma i calabresi sono pericolosi nonostante la netta sconfitta contro l’Inter. Non si dovrebbe sbagliare con il pronostico X2.

LAZIO-FIORENTINA GOAL – Si tratta di una partita che si preannuncia equilibrata, stagione altalenante per entrambe che però hanno qualità.

SAMPDORIA-INTER 12 – E’ una gara difficile per Antonio Conte, non è esclusa una grossa sorpresa. La squadra di Ranieri è reduce da due sconfitte consecutive e non può permettersi un altro ko.

SASSUOLO-GENOA OVER – Altra partita che prevede tanti gol, spettacolo ed emozioni. Ballardini ha cambiato passo al club di Preziosi, i neroverdi devono riscattare la debacle contro l’Atalanta.

MILAN-JUVENTUS X2 – La squadra di Andrea Pirlo non può permettersi una sconfitta, i rossoneri sono in testa alla classifica e non hanno mai perso, servirà un’impresa per i campioni d’Italia in carica.

NAPOLI-SPEZIA 1+OVER 1,5 – Gli uomini di Gattuso hanno intenzione di iniziare una striscia di vittorie dopo quella contro il Cagliari, l’occasione è ghiotta.

LE ALTRE PARTITE