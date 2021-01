Un calciomercato di… ritorni, tra presente e futuro. La Juventus continua a lavorare sul fronte delle trattative per rinforzare una squadra già molto forte ed in grado di competere su tutti i fronti. Ma la prima parte di stagione ha fatto emergere qualche lacuna, soprattutto nel ruolo di centrocampo ma anche un’alternativa valida in attacco. Il distacco in campionato continua ad essere importante, può già risultare decisiva la prossima partita contro il Milan, una sconfitta sarebbe una vera mazzata per le chance di scudetto. In Champions League il percorso è stato ben più convincente, la squadra di Pirlo ha chiuso la fase a gironi al primo posto dopo il sorprendente blitz sul campo del Barcellona.

“Abbiamo bisogno di un attaccante” , ha detto Andrea Pirlo al termine del successo contro l’Udinese. L’obiettivo per la sessione di gennaio è quella di regalare all’allenatore un’alternativa in attacco. Sono diversi i nomi valutati dalla dirigenza. In pole c’è quello di Fernando Llorente, lo spagnolo è in uscita dal Napoli e la trattativa dovrebbe entrare nel vivo entro i prossimi giorni, sarebbe un ritorno gradito da entrambi le parti. Si tratta di un calciatore che non ha pretese, in grado di fare la differenza a partita in corso sia in caso di punteggio di vantaggio che di svantaggio. L’altra soluzione è quella di Giroud, piace molto a Pirlo come confermato dallo stesso allenatore. Ma è molto difficile trattare con il Chelsea e poi lo stesso calciatore vorrebbe un ruolo di primo piani. Più facile arrivare a Pavoletti e Pellé.

Calciomercato Juventus, le mosse per il futuro