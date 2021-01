Il calciomercato entra sempre più nel vivo, le squadre del campionato di Serie A si rinforzano con l’obiettivo di disputare una seconda parte di stagione all’altezza. Si muovono anche le big, il Milan ha già piazzato il colpo Mario Mandzukic, adesso si attende la risposta di Juventus, Inter e Napoli. Tutte le operazioni nel dettaglio.

MILIK – E’ fatta per Milik al Marsiglia, inizia una nuova avventura per l’attaccante polacco che lascia il Napoli dopo le incomprensioni degli ultimi mesi. L’intesa dal punto di vista economico è stata raggiunta sulla base di 8 milioni di euro più 4 di bonus.

TORINO – Continuano le manovre in attacco in casa Torino. Simone Zaza è in uscita e può rappresentare una pedina di scambio. Si sta lavorando con il Cagliari per Pavoletti o con il Betis per Sanabria.

Calciomercato, tutte le ultime trattative

PARMA – Conti è ufficialmente un rinforzo per la fascia. Contatti avviati anche per regalare a D’Aversa un difensore centrale, l’ultima idea porta a Rugani della Juventus, attualmente in prestito al Rennes. Per il reparto avanzato si continua a seguire Vazquez, più Cutrone della Fiorentina.

DUELLO GENOA-LAZIO – Sokratis Papastathopoulos potrebbe tornare in Italia. La pista più calda è quella del Genoa per un possibile ritorno, nelle ultime ore inserimento anche della Lazio.

HELLAS VERONA – Mossa a sorpresa per l’attacco. E’ stato raggiunto l’accordo con l’Udinese per Lasagna. Il calciatore è stato un pò limitato negli ultimi mesi sia dagli infortuni che da una condizione fisica non eccezionale. A centrocampo arriva Sturaro.

PAULO SOUSA – L’ex allenatore della Fiorentina è il primo candidato per diventare il prossimo Ct della Polonia. Gli altri allenatori in corsa sono noti al calcio italiano: si tratta di Zenga, Giampaolo, Stramaccioni e Di Biagio.