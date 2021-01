Inter e Roma sono scese in campo per la 19esima giornata del campionato di Serie A, adesso l’attenzione è rivolta all’ultima settimana di calciomercato. I giallorossi hanno confermato il momento di difficoltà, la squadra di Fonseca ha vinto all’ultimo respiro con l’incredibile risultato di 4-3 e l’allenatore ha salvato la panchina. I nerazzurri, invece, non sono andati oltre il pareggio contro l’Udinese ma hanno comunque rosicchiato un punto in classifica considerando il pesante ko del Milan contro l’Atalanta. La corsa scudetto è sempre più bella e saranno fondamentali le mosse di mercato, l’intenzione è rinforzare le rose per la seconda parte di stagione.

Lo scambio Eriksen-Dzeko

Roma e Inter sono in trattativa per portare a termine uno scambio. La pandemia da Coronavirus ha peggiorato la situazione economica di tutti i club, non sono previsti dunque investimenti per rinforzare le rose. Si procederà soltanto a scambi. E’ tutta da verificare la situazione legata ad Edin Dzeko. Si è verificato l’ennesimo momento di nervosismo con il bosniaco e questa volta potrebbe proprio lasciare il club giallorosso. E’ rottura con l’allenatore Fonseca, Dzeko non è sceso in campo contro lo Spezia e non solo per un problema fisico. L’ex Wolfsburg continua ad essere seguito dall’Inter. Una pedina di scambio può essere certamente Eriksen, il danese non rientra nei piani dei nerazzurri e di Conte, mentre alla Roma potrebbe fare la differenza. Manovre in corso, Inter e Roma lavorano allo scambio Dzeko-Eriksen.