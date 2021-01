L’Inter si è avvicinata ad assicurarsi le prestazioni del Papu Gomez. E’ vero che la dirigenza ha confermato l’impossibilità di effettuare importanti investimenti per il mercato di gennaio, ma per l’argentino il club nerazzurro potrebbe effettuare un sacrificio ed inserire nella trattativa alcune contropartite, anche giocatori giovani. La rottura tra l’Atalanta e l’ex Catania è ormai certa, il calciatore ha litigato con l’allenatore Gasperini, sono volate parole grosse e anche qualcosa in più. Poi è stato preso sempre di meno in considerazione, fino ad arrivare alle ultime mancate convocazioni.

Il futuro del Papu Gomez potrebbe essere all’Inter

Si decide il futuro del Papu, nonostante l’interesse di alcuni club all’estero dovrebbe rimanere in Italia. Sono stati avviati alcuni contatti, ma la trattativa più avanzata è quella con l’Inter. La richiesta del presidente Percassi è di 10 milioni di euro, difficile chiudere su questi presupposti. Ma con un leggero sconto Conte potrebbe ritrovarsi un calciatore utilissimo per la corsa scudetto. Si sta lavorando per inserire qualche giovane calciatore in prestito, i nomi ancora non sono stati comunicati. Gomez può presto cambiare maglia, l’Inter è la soluzione più vicina a concretizzarsi.