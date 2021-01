Non è un buon periodo per Nicolò Zaniolo. Il calciatore della Roma è reduce da due gravissimi infortuni, in più nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con tante voci di gossip. Le qualità dell’ex Inter non sono di certo in discussione, adesso dovrà recuperare la migliore condizione fisica e lasciare fuori dai riflettori la vita privata. Nel frattempo è risultato positivo al Coronavirus.

Nicolò Zaniolo è risultato positivo al Coronavirus, la conferma è arrivata direttamente dal calciatore con un post pubblicato sul profilo Instagram.

“Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 dopo l’ultimo tampone effettuato questa mattina. Sto bene, non ho sintomi ma ho ovviamente iniziato subito la quarantena. Spero di tornare ad allenarmi a Trigoria il prima possibile, nel frattempo farò il tifo per i miei compagni da casa”.