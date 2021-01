Scambio Dzeko-Sanchez, l’esito dell’incontro tra Inter e Roma

E’ sempre più caldo lo scambio tra Dzeko e Sanchez. Inter e Roma sono in piena trattativa per concludere l’operazione di calciomercato, si avvicina infatti il gong e le due squadre hanno l’obiettivo di rinforzarsi per la seconda parte di stagione. Il bosniaco è in uscita dalla Capitale, l’ex Wolfsburg ha avuto una discussione durissima con l’allenatore Fonseca e non esistono i margini per ricomporre la frattura. Il calciatore è sul mercato e la Roma sta tentando uno scambio con l’Inter. Prima si è parlato di Eriksen, ma la trattativa non è andata in porto.

Scambio Dzeko-Eriksen, la situazione

Nella giornata di oggi è andato in scena un incontro a Milano tra Ausilio e Tiago Pinto. Si sono registrati evidenti passi in avanti, si sta parlando di uno scambio di prestiti, il problema riguarda una leggera differenza di ingaggi con il bosniaco che guadagna qualcosa in più. Previsto un nuovo aggiornamento per la giornata di domani, nel frattempo sia Fonseca che Conte hanno dato l’ok al trasferimento.