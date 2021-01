Un’altra sconfitta in casa Udinese e la dirigenza ha deciso per il ritiro a tempo indeterminato. Si è giocata la partita della 17esima giornata del campionato di Serie A, ko nel finale per la squadra di Gotti contro il Napoli: vantaggio ospite con il gol su rigore di Insigne, poi il pareggio di Lasagna, al 90′ il gol del successo di Bakayoko. L’Udinese non vince da ben 6 giornate: tre pareggi e tre sconfitte. Ma la classifica non è ancora drammatica, il vantaggio sul Torino che occupa il terzultimo posto è di 4 punti.

Il provvedimento dopo la sconfitta contro il Napoli

La dirigenza dell’Udinese ha preso un provvedimento dopo la sconfitta contro il Napoli. La squadra sarà in ritiro a partire da martedì ed a tempo indeterminato: l’obiettivo è quello di ricompattare l’ambiente e la squadra dopo le ultime prestazioni non entusiasmanti, ma soprattutto prepare al meglio la trasferta contro la Sampdoria.