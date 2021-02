Ancora guai per l’ex calciatore Luigi Sartor. Nelle ultime ore è finito in manette per essere stato sorpreso a coltivare marijuana in un casolare abbandonato a Lesignano Palmia. Nel dettaglio è stato fermato dalla Guardia di Finanza che lo ha accusato di detenzione di sostanze stupefacenti insieme a un complice, con il quale curava una serra con 106 piantine. Non si tratta del primo arresto per Sartor, nel 2015 era stato condannato a 9 mesi di carcere con pena sospesa per maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna e successivamente assolto all’accusa di stalking. Nel 2012 era stato squalificato per cinque anni nell’ambito dell’inchiesta sul calcioscommesse.

La carriera di Sartor

Luigi Sartor è un ex calciatore italiano, di ruolo difensore: era un terzino destro naturale. Nel corso della carriera ha indossato tantissime maglie, le più importanti sono state quelle di Juventus, Inter e Roma. E’ stato protagonista anche con Reggiana, Vicenza, Parma, Ancona, Genoa, Sopron, Verona e Ternana. Può registrare anche 15 presenze con la maglia della Nazionale, dall’Under 17 fino alla Prima squadra.