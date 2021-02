Kwawdo Asamoah ha dimostrato nel corso della carriera di essere un ottimo calciatore, adesso è pronto per una nuova esperienza con la maglia del Cagliari. Il calciomercato si è chiuso da poche ore, ma le squadre possono continuare a muoversi grazie ai calciatori svincolati, sono tanti gli affari ancora aperti per le squadre del campionato di Serie A. La compagine di Di Francesco sta disputando una stagione sicuramente al di sotto delle aspettative e ha bisogno di un cambio di passo nella seconda parte della stagione. L’obiettivo è quello di raggiungere la salvezza e le prossime partite saranno decisive.

La carriera di Asamoah

Kwadwo Asamoah è un calciatore ghanese, di ruolo difensore o centrocampista. Si tratta di un centrocampista mancino ma che ha dimostrato di essere molto duttile, può giocare come esterno di centrocampo ma anche nel ruolo di terzino. E’ capace di abbinare qualità e quantità, il suo ruolo preferito è esterno di centrocampo in un reparto a 5. Arriva in Italia grazie al Torino ma non riesce a trovare molto spazio, la prima vera esperienza è stata con l’Udinese. Si dimostra subito un calciatore preziosissimo, un calciatore completo ed in grado di realizzare anche qualche gol. L’esperienza più importante è stata sicuramente con la maglia della Juventus, partecipa ai successi del club bianconero. Poi l’avventura altalenante con l’Inter, adesso il Cagliari.