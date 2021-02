In casa Inter tiene banco la cessione del club. I nerazzurri sono concentrati sulla stagione in corso, l’unico obiettivo alla portata sembra il campionato considerando la sconfitta nel match di andata di Coppa Italia contro la Juventus, in Champions League ha dovuto fare i conti con la deludente eliminazione alla fase a gironi. Sono giorni caldi anche per il futuro.

Cessione Inter, le parole di Marotta

Prima della partita contro l’Inter ha parlato Marotta ai microfoni di Sky Sport, indicazioni sulla cessione. “Auspico che si possa arrivare ad una conclusione velocemente per dare serenità a tutto l’ambiente, ma è una problematica sopra la nostra testa. Riguarda i nostri azionisti che sono persone serie e faranno scelte oculate nel rispetto della nostra storia. Il momento di contrazione finanziaria è mondiale. Quello che si verifica all’Inter si verifica anche in altri club”.

Marotta conclude: “Squadra condizionata? No, può essere condizionata se l’argomento della stampa è sempre quello della cessione. Accettiamo critiche, ma deve esserci rispetto per l’Inter e per i suoi giocatori e la loro professionalità”.