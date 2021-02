Il Napoli si prepara per la partita della 22esima giornata del campionato di Serie A contro la Juventus, l’allenatore Gennaro Gattuso dovrà fare i conti con una vera e propria emergenza in difesa, il tecnico ha deciso di convocare Davide Costanzo, classe 2002 e Karim Zedadka, classe 2000. Il club è reduce dall’eliminazione in Coppa Italia contro l’Atalanta, in campionato l’obiettivo è almeno conquistare la qualificazione in Champions League e le prossime partite saranno fondamentali.

Chi è Davide Costanzo

Davide Costanzo è un difensore centrale del Napoli, è un classe 2002 ma dotato di un enorme potenziale dal punto di vista fisico e tecnico. Ha già dimostrato di essere pronto per importanti palcoscenici, in carriera ha giocato solo al Napoli, dalle Giovanili all’Under 17 fino all’Under 19. E’ mancino e può essere impiegato anche sulla corsia esterna.

Chi è Karim Zedadka

Un pò più di esperienza per Karim Zedadka. E’ un classe 2000 e rispetto al compagno gioca in posizione più avanzata. Si tratta di un terzino sinistro che può giocare anche in zona leggermente avanzata e anche come centrocampista centrale. E’ nato in Francia e l’inizio di carriera si è registrato con l’Under 19 del Nizza. Si mette in mostra e viene chiamato dal Napoli, esperienza con la maglia della Cavese, prima del ritorno in azzurro.