Mauro Icardi non è a disposizione per la partita del Psg contro il Dijon, sfida prevista per sabato 27 febbraio alle 17. La comunicazione ufficiale è stata quella di gastroenterite ma il calciatore ha pubblicato una FOTO preoccupante. L’ex Inter ha aggiornato sulla sua situazione con una Stories Instagram che ha fatto presto il giro del web. Icardi è steso a letto con l’ossigeno. In molti sul web hanno collegato lo scatto ad un caso di Coronavirus, al momento non arrivano conferme. Il calciatore argentino era già risultato positivo al Covid-19. Secondo quanto emerso sarebbe un metodo per recuperare le fatiche accumulate a livello anche cardio-respiratorio.