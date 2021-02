Dopo il focolaio in casa Torino, si registrano nuovi casi che riguardano il campionato di Serie A. Si tratta di positività nella dirigenza dell’Inter, tra questi ci sono anche i dirigenti Marotta e Ausilio. La squadra nerazzurra è concentrata sul ritorno in campo per la corsa scudetto, la compagine di Antonio Conte dovrà vedersela contro il Genoa. L’Inter guida la classifica dopo il netto successo contro il Milan e adesso è la netta favorita alla vittoria finale. In mattinata il club ha comunicato nuove positività al Coronavirus: si tratta dei due Amministratori Delegati, Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta, il Direttore Sportivo Piero Ausilio, il legale del Club Angelo Capellini e un membro dello staff tecnico.

Positivi in casa Inter, il comunicato

L’Inter ha comunicato nuovi positivi al Coronavirus, attraverso una nota pubblicata sul sito: “FC Internazionale Milano – in seguito ai test effettuati – comunica che sono risultati positivi al Covid-19: i due Amministratori Delegati, Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta, il Direttore Sportivo Piero Ausilio, il legale del Club Angelo Capellini e un membro dello staff tecnico. Tutti i dirigenti e l’intero gruppo squadra seguiranno le procedure previste dal protocollo sanitario”.