Tensione altissima nel match di Coppa Italia tra Juventus e Inter, in particolar modo ha fatto molto discutere la lite tra Antonio Conte e Andrea Agnelli. Per la cronaca la partita si è conclusa sul punteggio di 0-0, i bianconeri hanno meritato il passaggio del turno in finale e affronteranno la vincente di Atalanta e Napoli. La partita è stata bloccata, poi nella ripresa qualche occasione principalmente dei bianconeri con Cristiano Ronaldo. Si sono registrati momenti di grande nervosismo, i protagonisti sono stati Agnelli, Bonucci e Conte.

Il dito medio di Conte

Conte protesta per un calcio di rigore non concesso a Lautaro (giustamente), Bonucci chiede rispetto nei confronti dell’arbitro. I bianconeri hanno accusato Conte di un gesto provocatorio, effettivamente le telecamere hanno ripreso il dito medio dell’allenatore dell’Inter. Al fischio finale si è registrato lo sfogo di Andrea Agnelli che ha utilizzato frasi forti, probabilmente all’indirizzo proprio dell’ex dal dente avvelenato.