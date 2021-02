Continua a tenere banco la lite tra Ibrahimovic e Lukaku, la Procura ha deciso di aprire un’inchiesta. L’episodio si è verificato in occasione della partita di Coppa Italia tra Inter e Milan che si è conclusa con la qualificazione della squadra di Antonio Conte, decisiva per il risultato finale l’espulsione dello svedese. Ma a tenere banco è stata la rissa tra i due attaccanti. Come emerge da alcuni video Ibrahimovic avrebbe detto “Vai a fare i tuoi riti voodoo di m… da un’altra parte. Piccolo asino”. Il belga ha replicato a muso duro: “I fuck you and your wife…”. Per poi aggiungere: “Parliamo ancora di tua madre?”.

Lite Ibrahimovic-Lukaku, aperta l’indagine

Secondo le ultime indiscrezioni la Procura avrebbe aperto un’indagine sulla lite tra Ibrahimovic e Lukaku. Il giudice sportivo ha squalificato i due calciatori con una giornata, ma non sono da escludere nuovi provvedimenti. La Procura ha convocato l’arbitro Valeri per verificare quanto scritto sul referto. Il direttore di gara ha ascoltato le offese dei calciatori? In caso di risposta affermativa non dovrebbe cambiare nulla, al contrario si procederà con nuove indagini e le audizioni dei protagonisti.