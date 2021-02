La panchina dell’allenatore Gennaro Gattuso è a rischio. Il Napoli è reduce dalla brutta prestazione contro il Genoa e la sconfitta potrebbe portare serie conseguenze. I rossoblu stanno attraversando un momento veramente entusiasmante e riuscire a conquistare un risultato positivo contro la squadra di Ballardini non è per nulla facile. In più gli ospiti hanno dovuto fare i conti con l’assenza pesantissima di Koulibaly, out dopo la positività al Coronavirus. La posizione di classifica non è comunque drammatica, il distacco dalla zona Champions League è di 3 punti e il Napoli deve recuperare ancora la partita contro la Juventus.

L’ultimatum di De Laurentiis

Il presidente De Laurentiis è deluso soprattutto dalle ultime prestazioni ed avrebbe lanciato un ultimatum all’allenatore Gattuso. Il tecnico si giocherà la panchina nelle prossime due partite, la gara di Coppa Italia contro l’Atalanta e quella in campionato contro la Juventus. Il numero uno del club azzurro sta già valutando alcuni nomi, quelli più caldi riguardano due ritorni: Rafa Benitez e Walter Mazzarri. Per il futuro si valutano altre soluzioni, ovvero allenatori che si stanno confermando su altissimi livelli. Il primo è De Zerbi del Sassuolo, alle spalle Juric del Verona e Italiano dello Spezia.