E’ arrivato un provvedimento nei confronti dell’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso, il tecnico è stato multato a causa di una bestemmia in occasione della partita del campionato di Serie A contro il Crotone. Non è un buon momento per la squadra azzurra che è reduce dall’eliminazione ai sedicesimi di Europa League contro il Granada, inutile la vittoria contro gli spagnoli. In campionato il rendimento è stato molto altalenante, al momento la squadra di Gennaro Gattuso è fuori anche dalla zona Europa League, servirà un cambio di passo per evitare l’esonero.

Il provvedimento nei confronti di Gattuso

Nel frattempo l’allenatore Gennaro Gattuso è stato punito con una multa di 3000 euro a causa di una bestemmia pronunciata in occasione della partita contro il Crotone. Il tecnico è stato sanzionato per aver violato “l’art. 4, comma 1, e l’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva nel corso della gara Crotone-Napoli del 6 dicembre 2020, e pronunciato espressioni blasfeme”. E’ quanto comunicato dalla Federcalcio “a seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti”.