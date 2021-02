Si torna in campo per la 21ª giornata del campionato di Serie A, la redazione di CalcioWeb mette a disposizione degli appassionati delle scommette tutti i pronostici. Il turno inizia con il botto, trasferta insidiosa per l’Inter che dovrà vedersela sul campo della Fiorentina. Sabato ricco di partite, si inizia con la sfida tra Atalanta e Torino, il Sassuolo chiamato dalla sfida contro lo Spezia ma il piatto forte mette di fronte Juventus e Roma. Trasferta per il Napoli sul campo del Genoa. Nel lunch match di fronte Benevento e Sampdoria, il Milan non può sbagliare contro il Crotone. Chiudono Udinese-Verona, Parma-Bologna e Lazio-Cagliari.

I pronostici di Serie A, 21ª giornata

FIORENTINA-INTER OVER 1,5 – E’ una partita sicuramente insidiosa per la compagine di Antonio Conte, giusto puntare su almeno due gol.

– E’ una partita sicuramente insidiosa per la compagine di Antonio Conte, giusto puntare su almeno due gol. ATALANTA-TORINO OVER 2,5 – Tanti gol, è sempre così quando in campo c’è l’Atalanta. Il Torino è alla ricerca di punti salvezza e proverà a giocare a viso aperto.

Tanti gol, è sempre così quando in campo c’è l’Atalanta. Il Torino è alla ricerca di punti salvezza e proverà a giocare a viso aperto. JUVENTUS-ROMA GOAL – I bianconeri sono favoriti per la vittoria della partita, ma l’11 di Fonseca può realizzare almeno un gol.

– I bianconeri sono favoriti per la vittoria della partita, ma l’11 di Fonseca può realizzare almeno un gol. GENOA-NAPOLI GOAL – Anche Gattuso rischia contro una squadra che ha cambiato pelle con l’arrivo di Ballardini. Si preannuncia una sfida scoppiettante.

Anche Gattuso rischia contro una squadra che ha cambiato pelle con l’arrivo di Ballardini. Si preannuncia una sfida scoppiettante. MILAN-CROTONE 1+OVER – Non dovrebbero esserci problemi per il Diavolo nel testa-coda. Vittoria con margine per la squadra di Stefano Pioli.

– Non dovrebbero esserci problemi per il Diavolo nel testa-coda. Vittoria con margine per la squadra di Stefano Pioli. LAZIO-CAGLIARI OVER – La Lazio è lanciatissima e sta attraversando un momento veramente entusiasmante. Al contrario il club sardo non vince da troppo tempo e rischia di rimandare ancora la gioia con il successo.

LE ALTRE PARTITE: