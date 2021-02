Sono stati pubblicati gli squalificati di Coppa Italia da parte del giudice sportivo, sono tre i calciatori che non potranno prendere parte alla partita di ritorno delle semifinali. Nella prima gara successo da parte della Juventus che ha sbancato il campo dell’Inter con il risultato di 1-2, la squadra di Andrea Pirlo ha fatto un importante passo in avanti verso la qualificazione, ma i nerazzurri sono sempre un osso durissimo. Ancora più equilibrata la sfida tra Napoli e Atalanta, l’andata si è infatti conclusa sul risultato di 0-0.

Gli squalificati di Coppa Italia

Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell l A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 4 febbraio 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ROMERO Cristian (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; giå diffidato (Seconda sanzione).

SANCHEZ SANCHEZ Alexis (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; giå diffidato (Seconda sanzione).

VIDAL PARDO Arturo Erasmo (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; giå diffidato (Seconda sanzione

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BANGSBO Jens (Atalanta) per avere, all’8° del secondo tempo, contestato con veemenza l’operato arbitrale.