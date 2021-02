Tante indicazioni dai risultati della 21ª giornata del campionato di Serie A, la competizione entra sempre più nel vivo e la lotta per lo scudetto è sempre più scoppiettante. Indicazioni anche per Champions, Europa League e salvezza. Nel primo match successo dell’Inter che ha avuto la meglio in trasferta della Fiorentina. Gol e spettacolo tra Atalanta e Torino, finisce 3-3. Colpo grosso dello Spezia contro il Sassuolo, il big match è della Juventus che ha superato la Roma. Il Genoa non si ferma più, tre punti anche contro il Napoli. Pareggio tra Benevento e Sampdoria, tutto facile per il Milan con il Crotone. L’Udinese supera il Verona.

RISULTATI SERIE A 21ª GIORNATA

VENERDI’ 5 FEBBRAIO

ore 20:45

Fiorentina-Inter 0-2 (31′ Barella, 52′ Perisic)

SABATO 6 FEBBRAIO

ore 15:00

Atalanta-Torino 3-3 (14' Ilicic, 19' Sirigu aut., 21' Muriel, 42' Belotti, 45'+1 Bremer, 84'Bonazzoli)

Sassuolo-Spezia 1-2 (25′ Caputo, 39′ Erlic, 78′ Gyasi)



ore 18:00

Juventus-Roma 2-0 (13′ Cristiano Ronaldo, 69′ Ibanez, aut.)

ore 20:45

Genoa-Napoli 2-1 (11′, 26′ Pandev, 79′ Politano)

DOMENICA 7 FEBBRAIO

ore 12:30

Benevento-Sampdoria 1-1 (55′ Caprari, 80′ Keita)

ore 15:00

Milan-Crotone 4-0 (30′,64′ Ibrahimovic, 69′, 70′ Rebic)

Udinese-Verona 2-0 (83′ Silvestri aut., 91′ Deulofeu)

ore 18:00

Parma-Bologna

ore 20:45

Lazio-Cagliari

CLASSIFICA SERIE A

MILAN 49 INTER 47 JUVENTUS 42 ROMA 40 NAPOLI 37 LAZIO 37 ATALANTA 37 SASSUOLO 31 VERONA 30 SAMPDORIA 27 UDINESE 24 GENOA 24 BENEVENTO 23 FIORENTINA 22 SPEZIA 21 BOLOGNA 20 TORINO 16 CAGLIARI 15 PARMA 13 CROTONE 12

PROSSIMO TURNO SERIE A (22ª giornata)

VENERDI’ 12 FEBBRAIO

Ore 20:45

Bologna-Benevento

SABATO 13 FEBBRAIO

Ore 15:00

Torino-Genoa

Ore 18:00

Napoli-Juventus

Ore 20:45

Spezia-Milan

SABATO 14 FEBBRAIO

Ore 12:30

Roma-Udinese

Ore 15:00

Cagliari-Atalanta

Sampdoria-Fiorentina

Ore 18:00

Crotone-Sassuolo

Ore 20:45

Inter-Lazio

LUNEDI’ 15 FEBBRAIO

Ore 20:45

Verona-Parma