Antonio Conte ‘pazzo’ di Muriel: l’Inter prepara il colpo per la prossima stagione

L’Inter si appresta a vincere il campionato di Serie A, la squadra di Antonio Conte è pronta a conquistare lo scudetto, nel frattempo si è messa in fila per assicurarsi le prestazioni di Muriel. L’unica in grado di lottare fino alla fine è il Milan, la Juventus ha infatti abbandonato le chance dopo la pesantissima sconfitta casalinga contro il Benevento. I nerazzurri hanno però intenzione di alzare l’asticella ed essere competitivi anche in Champions League, l’eliminazione nella fase a gironi non è stata digerita dalla dirigenza. Nel frattempo si valutano le operazioni per la prossima stagione.

L’Inter su Muriel

Il sogno di Antonio Conte per l’attacco si chiama Luis Muriel, il calciatore dell’Atalanta è reduce da un campionato veramente positivo, in particolar modo da subentrante riesce a fare la differenza. Si è confermato anche un goleador, ma soprattutto un calciatore di grandissima qualità. L’Inter ha intenzione di avviare i primi contatti con l’Atalanta, il problema principale è rappresentato dalle pretese di Percassi che chiede circa 30 milioni di euro. L’Inter potrebbe effettuare un sacrificio per assicurarsi un calciatore di altissimo livello ed in grado di fare la differenza, mentre l’intesa con il calciatore non dovrebbe essere un problema.