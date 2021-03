Bonolis punzecchia la Juventus: “sono arroganti, quando perdono diventano nervosi”

Continuano ad arrivare le reazioni dopo il successo dell’Inter nella 26esima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Antonio Conte ha avuto la meglio dell’Atalanta grazie ad un gol realizzato nel secondo tempo da Skriniar. Non sono mancate le polemiche, in primo luogo Antonio Cassano ha criticato la prestazione troppo difensiva della capolista, poi Paolo Bonolis è tornato a parlare della Juventus scatenando motivi di discussioni. L’Inter ha fatto un passo forse decisivo verso la vittoria dello scudetto, è riuscito ad avere la meglio di un avversario sicuramente insidioso e che gioca un calcio spumeggiante.

Bonolis punge la Juventus

Paolo Bonolis continua a stuzzicare i tifosi della Juventus e al termine della vittoria dell’Inter contro l’Atalanta ha lanciato qualche frecciatina ai bianconeri. Ospite della trasmissione Tiki Taka il presentatore non si è risparmiato. “Gli juventini si arrabbiano per quello che dico, noi per quello che fanno e che hanno fatto. Mi disturba l’arroganza con la quale si scagliano contro quelli che vincono. Quando perdono diventano arrabbiati, nervosi. La protesta è di chi non riesce a vincere, quando loro hanno perso in Champions è venuto fuori l’ira di Dio”.

Sul campo: “lo scudetto non è vinto, non possiamo rinnegare la matematica e la qualità delle altre squadre. L’Inter ha vinto perché ha fatto un gol e l’Atalanta no, non ha avuto fortuna”.