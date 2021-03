Chi è Romario Barò, il centrocampista del Porto nel mirino delle big italiane

Romário Manuel Silva Baró è uno dei maggiori talenti del mondo del calcio, si sta mettendo in mostra con la maglia del Porto, dimostrandosi un ottimo calciatore in prospettiva. E’ finito nel mirino dei maggiori club in Europa, in particolar modo è seguito da tutto le big del campionato italiano. Il calciomercato è attualmente chiuso, ma la prossima sessione si preannuncia scoppiettante. A gennaio i club sono stati limitati a causa della pandemia da Coronavirus che ha portato diversi problemi dal punto di vista economico, adesso le squadre sono pronte a tornare ad investire, soprattutto su giovani talenti.

Chi è Romario Barò

Romário Baró è un calciatore portoghese, centrocampista del Porto. Si tratta di un calciatore molto duttile, è un centrocampista centrale ma che può giocare anche in posizione esterna (principalmente sulla destra) ma anche da trequartista. Le prime esperienze sono state nelle giovanili dello Sporting Lisbona e del Porto, successivamente la ‘promozione’ prima nella seconda squadra e poi in prima squadra. L’esperienza è iniziata con il botto, esattamente nel match dei preliminari di Champions League vinto 1-0 contro il Krasnodar. Protagonista anche con la Nazionale portoghese, dall’Under 17 fino all’Under 19. Si è messo in mostra come un ottimo prospetto e sembra già pronto al grande salto nel calcio che conta. Il futuro potrebbe essere in Italia.