Diritti tv, non c’è ancora l’accordo Sky-Lega per le 3 partite in co-esclusiva

E’ arrivata una vera e propria svolta sul fronte diritti tv, l’ultima notizia importante riguarda DAZN che si è assicurata tutte le partite del campionato di Serie A per il triennio 2021-2024: sette in esclusiva per ogni giornata e 3 in co-esclusiva. I tifosi delle squadre di calcio saranno obbligati ad attivare tre abbonamenti per riuscire a vedere tutte le partite tra Serie A e Champions League: DAZN, Sky e Amazon. Non sono mancate le proteste da parte dei supporter, in particolar modo sui profili social si è aperto un vero e proprio dibattito.

Le partite in co-esclusiva

Sky è impegnata per provare a raggiungere l’accordo per le 3 partite in co-esclusiva, ma l’intesa non è certa. Al momento c’è ancora distanza tra domanda ed offerta, sul piatto sono stati messi 70 milioni di euro mentre la richiesta è di 130. L’intenzione di Sky è quella di mettere le mani almeno sulla partita di sabato sera alle 20.45, sul lunch match di domenica e sul posticipo del lunedì. In caso di mancato accordo con Sky sono pronte altre due interessanti soluzioni: la prima porta proprio ad Amazon, la seconda è Mediaset.