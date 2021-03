Diritti tv, serviranno tre abbonamenti per vedere Serie A e Champions League: Sky, DAZN e Amazon

La giornata di ieri è stata storica per il mondo del calcio, DAZN si è infatti assicurata i diritti tv del campionato di Serie A per il triennio 2021-2024. Secondo le prime indicazioni il costo dell’abbonamento dovrebbe aggirarsi intorno ai 30-35 euro al mese. Non ci sarà più il decoder, basterà scaricare l’app per assistere alle partite su smartphone, pc, tv tablet e anche consolle di gioco. DAZN potrà trasmettere in diretta ed in esclusiva le 10 partite di ogni giornata, più tre in co-esclusiva. La notizia non ha fatto fare i salti di gioia ai tifosi che dovranno attivare tre abbonamenti per vedere tutte le partite tra Serie A e Champions League.

Tre abbonamenti per Serie A e Champions League

I tifosi delle squadre di calcio saranno chiamati ai salti mortali per vedere tutte le partite della prossima stagione tra Serie A e Champions League. In totale serviranno tre abbonamenti. L’ultima notizia riguarda l’assegnazione a DAZN di tutte le partite del massimo campionato italiano per il triennio 2021-2024, si tratta di un vero ribaltone con Sky che dovrà accontentarsi solo di tre partite in co-esclusiva. Sky potrà contare però sull’Europa League la nuova Conference League e gran parte della Champions League, ma la miglior partita di ogni turno sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video: si tratta di 17 incontri (2 playoff, 6 gironi, 4 ottavi, 2 quarti e 2 semifinali). I tifosi delle squadre impegnate in Champions League avranno bisogno di tre abbonamenti per vedere tutte le partite.

SKY: Serie A, 3 partite ogni giornata in co-esclusiva, Champions League tranne le sedici partite in diretta su Amazon, tutte le partite dell’Europa League e della Conference League

DAZN: tutte le partite della Serie A.

AMAZON: 16 partite in esclusiva della Champions League più la Supercoppa Europea.