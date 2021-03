Gli squalificati in Serie A, le decisioni del giudice sportivo: stangata per un colpo al volto all’addetto del Milan, out in 7

E’ stato pubblicato l’elenco degli squalificati nel campionato di Serie A dopo la 28esima giornata, in 7 salteranno il prossimo turno. La sfida tra Inter e Sassuolo non si è disputata a causa della positività al Coronavirus di alcuni calciatori nerazzurri, tonfo interno della Juventus che ha perso contro il Benevento. Vittoria in rimonta per il Milan che ha ottenuto tre punti preziosi contro la Fiorentina, è ancora in corsa per la vittoria dello scudetto. Colpo esterno dell’Atalanta contro il Verona e della Lazio contro l’Udinese, in zona salvezza il Bologna supera il Crotone, blitz del Genoa contro il Parma e vittorie casalinghe di Spezia e Sampdoria contro Cagliari e Torino.

Gli squalificati in Serie A, le decisioni del giudice sportivo

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 23 marzo 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

vista l’ordinanza interlocutoria di cui al C.U. n 206 del 4 marzo 2021, letta la relazione del collaboratore della Procura Federale in ordine al supplemento di indagini disposto, letti altresì gli allegati tutti, considerato che il calciatore Arslan Tolgay Ali (Soc. Udinese) partecipando a uno scontro tra calciatori che si dirigevano verso il proprio spogliatoio colpiva al volto un addetto alla sicurezza della Soc. Milan che si stava adoperando per calmare gli animi provocandogli una leggera ferita al labbro.

delibera di sanzionare il calciatore Arslan Tolgay Ali (Soc. Udinese) con l’ammenda di € 10.000,00.

a) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DAWIDOWICZ Pawel Marek (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

IBANEZ DA SILVA Roger (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KOULIBALY Kalidou (Napoli): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

PALACIO Rodrigo (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PETRICCIONE Jacopo (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PEZZELLA Giuseppe (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VILLAR DEL FRAILE Gonzalo (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).