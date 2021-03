Un gol destinato ad essere premiato come il più bello dell’anno. Dopo quello di Meggiorini nella sfida del campionato di Serie B tra Pisa e Vicenza si è registrata un’altra rete da capogiro. L’autore è stato Elisha Sam, attaccante belga del Notts County nella gara dei quarti di finale di FA Trophy contro l’Oxford. Il video ha fatto in poco tempo il giro del web: cross dalla sinistra, l’attaccante colpisce il pallone di tacco e la sfera prende una traiettoria che beffa il portiere avversario e si insacca in rete.

Chi è Elisha Sam

Elisha Sam è un calciatore belga con cittadinanza israeliana, è un attaccante che attualmente gioca con il Notts County. Si tratta di una prima punta che è dotato di una buona tecnica e quindi può essere schierato anche nella zona esterna del campo, a destra o a sinistra. Le prime esperienze della carriera sono state con Vlug Vooruit, Lierse e Standard Liegi. La prima avventura nel calcio che conta è stata con l’Hapoel Akko, poi il prestito al Nazareth Illit. Si trasferisce prima all’Eindhoven e poi all’Arda Kărdžali, infine il Notts County. E’ salito alla ribalta per la rete incredibile messa a segno contro l’Oxford. In basso il VIDEO della prodezza.