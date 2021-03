I risultati di Serie B, 30ª giornata: l’Empoli non sbaglia un colpo, blitz promozione del Lecce. La classifica

Si sono giocate partite molto importanti per il campionato di Serie B, la 30ª giornata ha fornito interessanti indicazioni per le zona alte e basse della classifica, ma soprattutto per la promozione e la qualificazione ai playoff. Lo scontro salvezza tra Ascoli e Cremonese si è conclusa sul risultato di 0-0, poche occasioni da una parte e dall’altra. La sfida tra Pordenone e Pisa è stata rinviata a causa di alcuni casi di Coronavirus, l’Empoli vola sempre di più verso la promozione diretta grazie al successo casalingo contro l’Entella. Il Lecce fa la voce grossa e si conferma in grandissima forma, blitz contro il Frosinone. Bene il Vicenza contro il Pescara, mentre Reggiana e Cosenza si sono divise la posta. Tutti i risultati e la classifica

I risultati di Serie B, 30ª giornata

ASCOLI-CREMONESE 0-0

EMPOLI-ENTELLA 1-0

FROSINONE-LECCE 0-3

VICENZA-PESCARA 1-0

PORDENONE-PISA POSTICIPATA

REGGIANA-COSENZA 1-1

LA CLASSIFICA