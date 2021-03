Si avvicina la penultima puntata di Sanremo e come al solito sarà presente anche Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante del Milan si sta confermando un grande protagonista anche nel mondo dello spettacolo, in questo momento non può aiutare la squadra a causa di un infortunio. Nella giornata di ieri ha dovuto fare i conti anche con una disavventura, lo svedese è arrivato in puntata in ritardo a causa di un incidente in autostrada e solo grazie al passaggio di un motociclista è riuscito a prendere parte all’appuntamento. Lo spettacolo con Mihajlovic è stato molto apprezzato.

In attesa della puntata di stasera, Ibrahimovic si è presentato in conferenza stampa e ha regalato nuove ‘perle’.

“Ieri serata rocambolesca, iniziata con un incidente in autostrada e siamo stati fermi tre ore. Ma dovevo arrivare perché Ama senza Ibra non ce la fa. Siccome nessuno mi avrebbe creduto, ho fatto il video”.

L’avventura può essere considerata sorprendente: “non è il mio mondo, è tutto nuovo per me, ma mi sento bene: sembra che io e Amadeus giochiamo nella stessa squadra da 20 anni. Non mi mette pressione, dice solo di divertirti”.