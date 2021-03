Tutto su Dusan Vlahovic, l’attaccante della Fiorentina pronto per una big

Si sta mettendo in mostra come uno dei migliori attaccanti del campionato di Serie A: stiamo parlando di Dusan Vlahovic. Il calciatore della Fiorentina sta trascinando con gol e prestazioni il club viola verso la permanenza nel massimo torneo italiano e le prossime partite saranno sicuramente importanti per dimostrare ancora una volta tutto il valore. La Fiorentina ha in mano un vero e proprio tesoro e potrà monetizzare già dalla prossima stagione. E’ seguito infatti dai maggiori club italiani, dal Milan alla Roma. Il serbo è stato anche consigliato da Alessio Tacchinardi alla Juventus, come dichiarato in un’intervista ai microfoni di CalcioWeb.

La storia di Vlahovic

Dusan Vlahovic è un calciatore serbo, attaccante della Fiorentina e della nazionale serba. Si tratta di un giocatore forte dal punto di vista fisico e nel gioco aereo, nel corso degli anni è migliorato molto anche dal punto di vista tecnico. Inizia la carriera dalle giovanili del OFK Belgrado e del Partizan, poi l’esordio in prima squadra. Si mette subito in mostra come un ottimo attaccante. Nel 2018 viene acquistato dalla Fiorentina, con il tempo si guadagna la fiducia del club viola, fino alla definitiva ‘esplosione’ che si è registrata proprio in questa stagione. Si è confermato anche un grande finalizzatore. Protagonista anche con la maglia della Nazionale serba, dall’Under 19 alla prima squadra.