Juventus, Alessio Tacchinardi a CalcioWeb: “faccio fatica a non vederla nelle prime 8 in Europa. Ronaldo non si discute, consiglio Vlahovic”

E’ il momento dei bilanci in casa Juventus e sicuramente la stagione non può essere considerata all’altezza. La squadra di Andrea Pirlo è reduce dalla pesante eliminazione in Champions League contro il Porto, i bianconeri non sono riusciti a ribaltare la sconfitta dell’andata. Il rendimento non è stato all’altezza delle aspettative e la scelta di affidare la panchina ad un allenatore giovane non ha portato i frutti sperati, l’ex centrocampista ha comunque dimostrato di poter migliorare e le idee di gioco non mancano. E’ stato un primo banco di prova per Pirlo che adesso dovrà completare la stagione nel miglior modo possibile ovvero con la vittoria della Coppa Italia e con l’intenzione di lottare fino alla fine per la vittoria dello scudetto. L’idea è quella di attuare una vera e propria rivoluzione, la dirigenza ha in mente di rinforzare la rosa con qualche innesto, calciatori giovani ma già pronti per alti livelli. Ancora incerto il futuro di Cristiano Ronaldo, il portoghese è legato da un altro anno di contratto con la Juventus e potrebbe decidere di rimanere in Italia per tentare l’ultima volta l’assalto a campionato e Champions League. La base sarà formata da calciatori come de Ligt, Chiesa, Kulusevski e McKennie che hanno dimostrato di essere pronti per alti livelli. Abbiamo affrontato l’argomento con un grande ex, Alessio Tacchinardi che ha fornito interessanti indicazioni su presente e futuro ai microfoni di CalcioWeb.

Si parte da un bilancio sulla stagione della Juventus, dal rendimento in campionato ed in Champions League: “in campionato la matematica non condanna ancora la Juventus, ci sono tanti punti in palio e può succedere ancora di tutto. In Champions League non scopro l’acqua calda dicendo che la Juventus è più forte del Porto, alla fine anche gli episodi hanno fatto la differenza come il rigore non concesso all’andata su Cristiano Ronaldo. L’eliminazione è stata comunque inaspettata, in Champions commetti errori e paghi”.

Inevitabile un commento sulle critiche nei confronti di Cristiano Ronaldo, il portoghese è stato autore di due brutte prestazioni contro il Porto, ma ovviamente non è l’unico responsabile dell’eliminazione. “Nessuno può discutere il valore di Cristiano Ronaldo, è un calciatore pazzesco. Non è facile trovare un calciatore all’altezza, è ancora uno dei più forti. Contro il Porto le prestazioni non sono state brillanti, ci può stare ma da Ronaldo non te lo aspetti. Io credo che ancora un anno alla Juventus lo possa fare, però bisogna vedere se è felice, si tratta di calciatori che giocano per vincere. Non vedo in giro calciatori in grado di fare 50 gol e alla portata dal punto di vista economico”.

La prima stagione di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus è stata caratterizzata da alti e bassi: “l’eliminazione dalla Champions è stata una brutta botta, ma il giudizio è sicuramente positivo. Ovviamente sarà fondamentale il finale di stagione, la Juventus è ancora in lotta per Coppa Italia e campionato. Al termine della stagione la situazione sarà sicuramente più chiara”.

La dirigenza è già impegnata sul fronte mercato e starebbe pensando ad una rivoluzione dal punto di vista tecnico. “Chiesa ha dimostrato che per giocare nella Juventus serve personalità, la maglia bianconera è pesante. A centrocampo è mancato qualcosa, è il reparto che ha bisogno di rinforzi. E’ ancora una squadra fortissima, faccio fatica a non vederla nelle prime otto in Europa, trovare il Porto è strano”.

Sui ‘consigli per gli acquisti’. “Haaland è l’attaccante che può iniziare una nuova epoca, ma circolano cifre assurde. Vlahovic può essere una soluzione in caso di progetto giovane. L’attaccante della Fiorentina è forte, mentre per Haaland la concorrenza è spietata. Su Icardi sono timido, punto ancora su Cristiano Ronaldo”.