I risultati di Serie B, 31ª giornata: Lecce top e Monza flop, Brescia e Reggina in corsa per i playoff. La classifica

Il campionato di Serie B entra sempre più nel vivo, si è giocata la 31ª giornata che ha fornito interessanti indicazioni per la promozione e per la salvezza. Nel primo match vittoria salvezza del Cosenza che ha avuto la meglio dell’Ascoli con il risultato di 2-1. Deludente il Frosinone che non è andato oltre il pareggio contro la Reggiana, il Pescara torna in corsa per la salvezza dopo la vittoria contro il Pisa. La sfida tra Cremonese e Empoli è stata rinviata a causa di casi di Coronavirus, scatto verso i playoff del Brescia. Pareggio nel match tra Chievo e Spal, sorpresa Vicenza che ha superato il Cittadella, il Monza raggiunge l’Entella nel finale. Il Lecce è una seria candidata alla promozione diretta dopo il successo nello scontro contro la Salernitana, blitz della Reggina con il Venezia, i calabresi possono rilanciarsi per i playoff.

I risultati di Serie B, 31ª giornata

COSENZA-ASCOLI 2-1

FROSINONE-REGGIANA 0-0

PESCARA-PISA 3-1

CREMONESE-EMPOLI POSTICIPATA

BRESCIA-PORDENONE 4-1

CHIEVO-SPAL 1-1

ENTELLA-MONZA 1-1

VICENZA-CITTADELLA 1-0

LECCE-SALERNITANA 2-0

VENEZIA-REGGINA 0-2

LA CLASSIFICA